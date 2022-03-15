РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В рамках акции «Единой России» «Zащитникам Отечества» жителям Люберец предложили отправить письма и рисунки российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Поддержать Вооруженные силы РФ могут все желающие. Письма военным, а также рисунки и открытки можно направить через общественную приемную «Единой России» в Люберцах. Эта акция проводится по всей стране», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Георгий Николаев.

Он добавил, что письма можно отправить в местном отделении партии, которое расположено в доме №22 на улице Кирова. Также это можно сделать по электронной почте: erlubertsy@gmail.com.