РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мар. Футбольная команда «Котельники» выиграла Открытое зимнее первенство городского округа Люберцы 2021-2022 годов среди команд в группе старше 55 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заключительный матч проходил 12 марта. Футболисты из Котельников играли с командой «Красково». Встреча закончилась в пользу ФК «Котельники» со счетом 4:0.

Благодаря этому матчу команда опередила ФК «Торпедо» на 2 очка и стала первой в итоговой таблице.