РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. На сайте «Мособлгаза» из предварительных расчетов убрали стоимость внутреннего оборудования из-за большой разницы цен после введения санкций, сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Во вторник в Подольске состоялась конференция по вопросам президентской программы соцгазификации и ее реализации в Московской области.

«На сайте «Мособлгаза» в калькуляторе соцгазификации убрали стоимость оборудования плиты, котла и бойлера как фиксированные, потому что мы (Мособлгаз - прим. ред.) также покупаем оборудование у производителей. Производители сейчас цену устанавливают на день и она меняется. Ранее оборудование входило в состав калькулятора. Теперь цену по нему нужно запрашивать отдельно. <...> Если жители не будут цепляться за зарубежные бренды, которые попали под санкции, то можно избежать существенного роста цен», - сказал Баранов.

Он добавил, что цена на внутридомовое газовое оборудование по некоторым позициям отдельных производителей выросла на 50% за последний месяц. В качестве альтернативы «Мособлгаз» предлагает оборудование российских, корейских и белорусских производителей.

По словам Баранова, постоянно идет работа по импортозамещению.

«У нас более 91% материалов и оборудования уже идут по импортозамещению. По остальным позициям есть аналоги. Поэтому никаких сомнений в том, что физически президентский проект соцгазификации будет выполнен, у нас нет», - пояснил Баранов.

Он добавил, что цены на строительные материалы и отечественное оборудование пока удается сдерживать, но есть производители, которые их повышают. Там, где идет необъективное повышение цен, власти оперативно реагируют и подключают ФАС, правительство Московской области, чтобы неоправданного завышения не был. Также «Мособлгаз» делает опережающие закупки, например труб.

«На сегодняшний день и на ближайшее будущее критических моментов нет. Все, что необходимо для выполнения президентского проекта, для недопущения роста цен на строительные материалы по газификации у нас выполняется и это придает уверенность», - заключил Баранов.