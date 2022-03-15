РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Жители Подольска могут проголосовать за благоустройство родника в деревне Валищево или Бородино, а также высказать свои пожелания по ходу работ, сообщается на портале «Добродел».

На подмосковном портале «Добродел» стартовало голосование по выбору родников для благоустройства, его завершат 15 апреля. Родники, за которые жители отдадут больше всего голосов, благоустроят в первую очередь.

Чтобы проголосовать за родник, следует авторизоваться на «Доброделе» с подтвержденной учетной записью ЕСИА. Опрос проводится на странице по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/rodnik2022. На интерактивной карте нужно выбрать округ и отметить один из родников. Проголосовать можно только один раз. При этом оставить комментарий на портале можно о любом роднике.

Жители Подольска уже начали голосовать за родники. В комментариях по роднику в деревне Бородино отдавшие за него голос написали, что там нужно сделать безопасный спуск, скамейки. При этом территорию необходимо благоустроить без вырубки деревьев и установки ненужных дорогостоящих заборов и прочих излишеств. Нужно сделать все просто и удобно. Похожие пожелания и у тех, кто выбрал в первую очередь для благоустройства родник в Валищеве.

Всего на выбор жителей Московской области представлено 103 родника. Благоустройство родников-победителей голосования проведет Минэкологии региона в текущем году.