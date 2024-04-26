В Химках 12 мая впервые проведут фестиваль колокольного звона

В городском округе Химки стартует первый Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест». Мероприятие проведут в церкви Георгия Победоносца. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В концертную программу войдут выступления фольклорного ансамбля «Звонцы», а также профессиональных звонарей монастырей России.

Одна из участниц — химчанка Марианна Савенкова. Она работает звонарем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. По ее инициативе в церкви начали реставрацию и построили новую колокольню. Впервые сыграла в храме великомученика Георгия Победоносца в Фирсановке. Вот уже 10 лет она участвует во всех церковных праздниках, радуя людей мелодичным звучанием колоколов.

«Мое сердце и душу открыли замечательные звонари Валерий Гаранин и Юрий Юрьев. Когда приехала в Спасо-Евфимиев монастырь, они предложили мне отзвонить праздники. С тех пор я сказала — буду звонарем», — поделилась звонарь Марианна Савенкова.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится выставка «Душа мастера». Здесь представят скульптуры заслуженного художника России, почетного члена Российской академии художеств Раисы Лысениной.

Мероприятие пройдет 12 мая по адресу: микрорайон Фирсановка, улица Ленина дом 3А (Храм Георгия Победоносца). Старт фестиваля в 11:00.

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