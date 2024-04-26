Новый логотип появился у клинического кожно-венерологического диспансера Подмосковья

Объединение кожно-венерологических диспансеров Московской области в единое учреждение «Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер» повлекло за собой не только внутреннюю реорганизацию, но и визуальные изменения. У медучреждения появился новый логотип. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Нам важно учитывать мнение каждого сотрудника и повышать вовлеченность коллег в подобных вопросах, поэтому было принято решение провести голосование за новый логотип среди всех врачей медицинского учреждения», — сообщила главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Превалирующее большинство медицинских работников отдали свой голос за простой, но лаконичный и актуальный дизайн. Новый символ отражает современность и профессионализм учреждения, чтобы лучше соответствовать требованиям времени и ожиданиям пациентов.

Записаться в удобный филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера можно через портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.