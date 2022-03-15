РИАМО - 15 мар. В столице 14 марта столбики термометров поднялись до плюс 4 градусов. Этот день стал первым с начала весны, когда среднесуточная температура была положительной, сообщается на сайте «Метеоновости».

В мегаполисе в марте на погоду большое влияние оказывали антициклоны, которые принесли холода. В ночные часы температура понижалась до зимних значений. Несмотря на это, в среднем температура воздуха была выше климатической нормы.

В ближайшие три дня в городе будет наблюдаться температура ниже климатической нормы. Так, в ночные часы может похолодать до минус 10 градусов, днем прогнозируется в районе 0.

Потепление в Москве ожидается к выходным.