Правительство РФ поддержит бизнес на Кубани в связи с загрязнением побережья

Роспотребнадзор 18 апреля сообщил, что состояние пляжных территорий Анапы и Темрюка не соответствует всем нормам безопасности, поэтому туристам не рекомендуется купаться в море на этих территориях из-за выброса мазута с танкеров в конце 2024 года. Российское правительство отреагировало на ситуацию и сообщило, что поддержит бизнесменов Кубани, пишет РБК .

«Поддержка распространяется не только на отели и гостиницы, но и на санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства, туроператоров и, конечно, на организации отдыха детей и их оздоровления», — рассказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По словам Вахрукова, воспользоваться мерами поддержки в качестве отсрочки в виде уплаты страховых взносов, налога на имущество организаций и земельного налога сможет более 1200 организаций и предпринимателей региона, чей бизнес столкнулся с трудностями после выброса мазута.

Вахруков считает, что данная мера поможет организациям и предпринимателям перераспределить освободившиеся средства. Их можно будет использовать для решения различных текущих проблем, включая выплату заработной платы сотрудникам и оплату аренды, а также коммунальных услуг.

В Анапе и Темрюке курортный сезон будет проходить вне пляжных зон. Пользоваться территорией побережья в настоящее время небезопасно для здоровья.