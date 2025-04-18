сегодня в 17:12

Минобороны: украинские войска нанесли 4 удара по энергообъектам России за сутки

ВСУ за сутки попытались нанести удары по четырем объектам энергетики РФ — в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В Белгородской области 17 апреля в 01:37 из-за атаки ВСУ были оборваны провода в пролете опор. Отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без света оказались некоторые бытовые клиенты в Ракитянском районе (более 1,5 тыс. точек поставки).

В Курской области 17 апреля в 02:22 из-за удара украинского БПЛА оборвался провод. В результате отключилась высоковольтная линия 110 кВ.

В Брянской области 17 апреля в 12:10 во время атаки беспилотника противника была повреждена трансформаторная подстанция. Без света остались некоторые бытовые потребители в Троебортном Севского района.

В Воронежской области 18 апреля в 07:10 из-за удара дрона противника в населенном пункте Подгорное на улице Садовой получил повреждение газопровод.