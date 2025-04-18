Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» началась в Подмосковье

Около 150 добровольцев, в том числе участники ВОД «Волонтеры Победы», «Движения первых», «Волонтеров Подмосковья», «Экосистемы», корпоративные волонтеры госкорпорации «Росатом», бойцы СВО и представители комитета семей воинов Отечества открыли неделю субботников в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Московской области.

18 апреля Росмолодежь вместе с движением «Экосистема» начали проводить крупную акцию «Мы за чистоту». В рамках нее во всех регионах РФ будет организовано около 3 тыс. субботников с 18 по 27 апреля. Акцию проводят в Год защитника Отечества и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров рассказал, что около 30 тыс. жителей РФ собираются поучаствовать в 485 субботниках по всей РФ. За то время, пока длится акция, собираются объединить около 500 тыс. жителей России.

«Вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю. Сегодня вместе с волонтерами мы также высадили аллею сирени акции „Сад Памяти“», — сказал Гуров.

В 2025 году собираются посадить около 27 млн подобных деревьев. Это будет сделано в качестве памяти о каждом умершем солдате СССР во времена ВОВ, отметил глава Росмолодежи.

Необходимо сохранить традицию совместной работы — это подчеркивает силу единства, а также бережного отношения к собственному городу, стране, планете. Истинный патриотизм кроется не в громких словах, а в делах, добавил Гуров.

Акция в Подмосковье

После окончания одного из субботников участники акции «Мы за чистоту» в Снегирях в Истре почтили память умерших во время Великой Отечественной войны солдат минутой молчания. Также они возложили цветы к мемориалу «Рубеж Славы».

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что они с другими участниками акции находятся в уникальном месте. Там была одна из наиболее драматичных страниц ВОВ.

«И сегодня для нас очень важно быть достойными преемниками героев прошлого, продолжателями их дела. Времена сегодня тоже непростые, и сотни тысяч бойцов, наших с вами граждан, отцов, братьев, сыновей участвуют в специальной военной операции, преследуя те же цели, которые стояли перед нашими старшими 80 лет назад. Я очень рад, что у нас в Подмосковье сильные молодежные объединения, хорошо организованный волонтерский корпус», — отметил Духин.

Есть надежда, что большое количество ребят поучаствуют в акции, сделают огромное количество добрых дел. В результате предки и старшие будут гордиться, добавил заместитель председателя правительства Подмосковья.

Заместитель председателя правления центра «Воин», Герой России, участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян сказал, что в год 80-летия Победы запущена важная с точки зрения сохранения исторической памяти акция. Она не просто так стартовала от мемориала «Рубеж Славы». В этой точке отцы и деды помешали пройти противнику во время ВОВ. Тогда они обезопасили как Москву, так и всю страну.

Гаспарян отметил, что в эти даты курсанты, инструкторы и преподаватели центра «Воин» в 21 регионе РФ будут участвовать в обустройстве братских могил, а также мемориалов, скверов и памятников.

Во время проведения мероприятия в Снегирях высадили аллею сирени в поддержку Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Каждый год зеленые памятники начинают сажать во всех субъектах РФ и за границей. За 5 лет акции в высадке памятных садов поучаствовали миллионы добровольцев из 78 государств мира. Вместе им удалось посадить около 130 млн деревьев.

Гвардии подполковник, участник программы «Время героев» и советник министра природных ресурсов и экологии РФ Андрей Порошин сказал, что наличие подобных акций в России ценно. Сотни тысяч людей, которые участвуют в проекте, помогают озеленить территории и подобным способом проявляют заботу об экологии.

Активисты «Движения первых» тоже поучаствовали во Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту» в рамках волонтерского направления проектов «Юннатская страна» и «Хранители истории». Председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов сказал, что накануне 80-летия Победы в ВОВ движением будут приведены в порядок около 15 тыс. памятных мест, а также прилегающих к ним территорий.

По словам Орлова, включение «Движения первых» в неделю Всероссийских субботников «Мы за чистоту» — шанс в очередной раз подчеркнуть важность коллективных, социально значимых дел для сохранения отечественной исторической памяти.

Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова заявила, что памятные места считаются лицом отечественной истории. Святой долг каждого — сберечь все мемориалы, памятники и захоронения в том виде, в котором они были изначально.

По такой причине каждый год, по словам Рябовой, организовываются субботники. Тысячи жителей РФ и иных государств, объединенные одной целью, присоединяются к акции. Так они сберегают места памяти для следующих поколений.

Во Всероссийском субботнике участвуют неравнодушные люди, активисты различных молодежных организаций, а также объединений. Еще к мероприятиям привлечены бойцы, ветераны СВО. Во время мероприятий становится видно, что общество единое, есть преемственность поколений.

В мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Подмосковье в уборке территории поучаствовали актеры кино и театра, а также музыкальные исполнители и лидеры общественного мнения.

Артист Алексей Чадов заявил, что память — это долг, который нужно отдать предкам. Они умерли, чтобы жили дальнейшие поколения.

Каждый человек отдает собственный долг по-разному. Одни снимают фильмы, другие создают музыку или книги. Третьи делают другие полезные, а также важные дела, например, участвуют в таких акциях.

Чадов постоянно думает о том, что 80 лет назад на этом месте, в Снегирях, находился враг. Он хотел уничтожить родину.

«Низкий поклон всем, кто не позволил это сделать, и не позволяет сегодня», — сказал актер.

В Подмосковье в рамках акции «Мы за чистоту» ожидается проведение около 200 мероприятий. В них поучаствуют около 6 тыс. волонтеров. Закончится акция в Дмитрове на Перемиловской высоте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.