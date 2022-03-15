РИАМО - 15 мар. Инвестор построит школу и детский сад в рамках жилой застройки в районе Печатники на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью заключения договора на создание образовательных объектов в рамках жилой застройки на ул. Южнопортовой.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что договор будет заключен с ООО «Туран». В документе будут отражены параметры и порядок передачи построенных объектов в собственность города.

Так, в рамках проекта жилой застройки девелопер обязуется построить школу на 500 мест и детский сад на 225 мест.

«Инвестор обеспечит строительство объектов за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу», – отметила Пятова.