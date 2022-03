РИАМО - 15 мар. В этот день можно отпраздновать Всемирный день прав потребителей и побороться против убийства детенышей гренландских тюленей в честь Международного дня защиты бельков.

Всемирный день прав потребителей

Впервые его отметили в 1983 году, именно тогда он был закреплен в международном календаре праздничных дат. Дата приурочена к выступлению президента США Джона Ф. Кеннеди в 1962 году, где были сформулированы 4 основных права потребителя: право на безопасность, на информацию, на выбор, быть услышанным.

Мероприятия данного дня каждый год посвящены определенной теме, которая утверждается Всемирной организацией союзов потребителей. В 2022 году праздник пройдет под девизом Fair Digital Finance — «Справедливые цифровые финансовые услуги» и будет посвящен правам потребителей в сегменте цифровых финансовых услуг.

Всемирный день социальной работы

Праздник отмечается ежегодно в третий вторник марта. Инициаторами профессионального праздника, который объединяет представителей работы соцнаправленности, в 1983 году выступили Международная федерация социальных работников и Международная ассоциация школ социальной работы.

Основной задачей социальной работы является обеспечение определенного уровня и качества жизни граждан страны через систему мер соцподдержки и защиты.

Каждый год праздник посвящен определенной теме. В 2022 году – это Co-building a New Eco-Social World: Leaving No One Behind («Совместное строительство нового экосоциального мира: Не оставляя никого в стороне»).

Международный день защиты бельков

Праздник был установлен по инициативе Международного фонда защиты животных IFAW. Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты многие десятилетия из-за своего прекрасного меха. Спрос на мех бельков, который чаще всего продиктован модой, а не насущной необходимостью, толкает человека на уничтожение зверьков в огромном количестве.

В этот день во многих странах мира проходят различные акции, демонстрации и пикеты против убийства бельков.

Горбачев избран единственным в истории СССР президентом

32 года назад на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР председатель Верховного Совета Михаил Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом.

На данном посту Горбачев пробыл около 2 лет. СССР распался 8 декабря 1991 года, тогда и произошла отставка президента.​