РИАМО - 15 мар. На портале «Добродел» во вторник начнется голосование за благоустройство родников на территории Московской области. Оно продлится 35 дней, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

На интерактивной карте жители области могут выбрать источник для благоустройства из 103 предложенных вариантов.

14 марта праздновался Международный день рек, который ранее назывался Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь.

«Подмосковье – один из богатейших водами регионов России. Помимо Волги, Оки, Клязьмы, здесь протекает порядка 4 тыс. малых рек, которые испытывают сегодня сильнейшее антропогенное воздействие. Только общими усилиями нам удастся сохранить подмосковные реки и другие водные объекты», - сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

За последние годы на территории Подмосковья удалось расчистить несколько участков водоемов длиной в 70 км.

В 2021 году в Московской области начала действовать программа «100 озер и прудов», в рамках которой были расчищены 48 водных объектов.