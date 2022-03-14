РИАМО - 14 мар. За прошедшую неделю в Центр содействия строительству при правительстве Московской области поступило 19 новых проектов. Из них 11 – объекты крупного бизнеса, 9 – малого, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

В число проектов крупного бизнеса, планируемых к строительству в регионе, вошли: 3 объекта сельского хозяйства на участках общей площадью 233,1 га в Егорьевске, склад сельскохозяйственного назначения на участке площадью 44,2 га в Дмитровском округе, производство на участке площадью 7,6 га в Королеве и другие объекты.

Среди проектов малого бизнеса, планируемых к строительству на территории региона: офисный центр в Солнечногорске, административное здание с многофункциональным придорожным комплексом в Одинцовском округе, станция техобслуживания автотранспорта в Котельниках и другие объекты.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту: css@mosreg.ru и кол-центр по номеру: 8(498)602-00-00.