РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. За минувшую неделю пожарные Люберец выехали 39 раз, на тушение пожаров – семь раз, сообщил в понедельник заместитель начальника ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Евгений Германов на еженедельном оперативном совещании.

«Подразделениями пожарной охраны с 7 по 14 марта было осуществлено 39 выездов по сигналу «Тревога». Из них на пожары – семь. Непосредственно по городскому округу Люберцы было совершено четыре выезда на тушение пожаров», - сказал Германов.

Так, 10 марта в 00:35 произошло загорание четырех бытовок на общей площади 20 кв. м, а 11 марта – загорание строительного крана на площади 13 кв. м у дома №36 на улице Шоссейная.

Вечером 12 марта пожар возник в квартире корпуса 10 дома №9А на улице Гаршина в поселке Томилино. В помещении обгорел диван, закоптились потолок и стены. В квартире был обнаружен погибший – мужчина 1939 года рождения. В 9 корпусе по тому же адресу в квартире обгорела мебель. Пожарные спасли 4 человек, из которых двое – дети.