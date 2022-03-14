РИАМО - 14 мар. Специалисты продолжают проведение реконструкции Володарского шоссе в Ленинском городском округе. На период проведения работ проезд будет обеспечен по временной дороге, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке Володарского шоссе с 25 по 26,1 км специалисты занимаются обустройством временной дороги для жителей Ленинского округа.

Сейчас на участке ведутся подготовка территории строительства, разработка грунта и устройство подстилающего слоя из песка и геотекстиля.

«Для повышения пропускной способности в рамках реализации первого этапа проекта дорогу расширят с 2 до 4 полос шириной по 3,5 метра и выполнят ремонт существующего покрытия на участке от съезда на А-105 до остановки общественного транспорта «Городок», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Окончание работ запланировано на II квартал 2022 года. После этого автомобильное движение переведут на обновленный участок.

В ходе реализации проекта будут переустроены линии связи. Также там построят линию наружного освещения протяженностью 2,1 км. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность пешеходов, на участке построят тротуары и установят два автопавильона.

На II этапе дорожное полотно будет расширено до 4-6 полос движения, там же появятся новые боковые проезды. Кроме того, на Володарском шоссе предусмотрено строительство транспортной развязки с тоннелем на пересечении с Пригородным шоссе, его длина составит около 100 м. Также там построят тротуары и линии наружного освещения.

Участок реконструкции трассы длиной 1,1 км будет проходить от примыкания к транспортной развязке с Каширским шоссе и автодорогой А-105 до ЖК «Пригород Лесное» в районе Пригородного шоссе. Протяженность боковых проездов составит 1,7 км.

Благодаря реконструкции транспортная доступность прилегающих населенных пунктов улучшится. Сейчас по двухполосной дороге ежедневно проезжает 33,6 тыс. автомобилей. После реконструкции перспективная пропускная способность трассы составит около 71 тыс. машин в сутки.