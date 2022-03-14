РИАМО - 14 мар. На текущей неделе необходимо провести встречу с аграриями региона, чтобы ответить на интересующие вопросы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На этой неделе, Серей Борисович (Воскресенский, министр сельского хозяйства и продовольствия области - ред.), я прошу вас организовать встречу с нашими аграриями и обязательно ответить на все беспокоящие и интересующие вопросы», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

В регионе планируют увеличить объемы посевной в этом году.

Ранее российское правительство ввело кредитные каникулы и продлило льготные кредитные договоры предпринимателям. Данными мерами поддержки смогут воспользоваться и подмосковные сельхозпроизводители.

Кроме того, в Московской области с 1 января 2019 года действует нулевая ставка по единому сельскохозяйственному налогу.