РИАМО - 13 мар. В Москве на несанкционированной властями города акции за различные нарушения задержаны порядка 300 человек, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Полицейские и другие сотрудники силовых ведомств предприняли все меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре города.
Ранее россиян предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В МВД посоветовали не обращать внимание на провокации организаторов незаконных акций и воздержаться от таких мероприятий.
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