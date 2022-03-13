РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 мар. Порядка 100 родителей сдали Единый государственный экзамен по математике в Королеве, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Акция «ЕГЭ для родителей» проходит ежегодно. Родители сдают экзамен и через свой опыт помогают детям справиться с волнением и успешно сдать экзамен. В этом году в Королеве родители сдавали ЕГЭ по математике в лицее №5.

«Участниками акции стали около 100 человек, в том числе директора и педагоги городских школ», — сказал Трифонов.

Поддержали экзаменующихся и с МКС. Космонавты с орбиты пожелали всем участникам успехов в сдаче тестирования.