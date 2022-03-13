РИАМО - 13 мар. В 2022 году планируется капитально отремонтировать исторический жилой дом в Карманицком переулке. Четырехэтажное здание на 8 квартир было построено в 1901 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На первом этапе капремонта специалисты расчистят и промоют от грязи фасад, выполненный в стиле эклектики. На следующем этапе восстановят кирпичную кладку и разошьют швы, места замокания обработают антисептическим составом, а также обновят красочный слой.

На крыше заменят обрешетку и кровельное покрытие, а деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, который предотвращает возникновение пожаров. В качестве утепления буду использовать современные минераловатные плиты.

Инженерные системы – водоснабжение, водоотведение и отопление - в доме планируется заменить.

В общей сложности с 2021 по 2023 годы планируется капитально отремонтировать 4437 домов общей площадью 34,2 млн «квадратов». Из них 1,7 тыс. зданий обновят в этом году.

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