Адвокат Лурье рассказала, что Долина попросила суд не запрашивать справку из ПНД

Светлана Свириденко, адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье рассказала, что певица Лариса Долина обратилась к суду с просьбой не истребовать справку из психоневрологического диспансера (ПНД) в рамках дела о продаже ее квартиры, сообщает RT .

По словам адвоката, торона певицы считает запрос медицинских документов излишним.

«Адвокат Долиной передала ее просьбу не истребовать (справку), потому что она заявляет, что на учете не состоит», — сказала Свириденко в эфире программы «Пусть говорят».

Ранее Верховный суд отменил все предыдущие решения нижестоящих судов, которые вернули квартиру Долиной. Жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье.

При этом певица пока что сохранила право проживания в квартире. Вопрос о выселении Долиной должен решить Мосгорсуд 25 декабря, если артистка добровольно не съедет. Сама Долина жила в этой квартире, пока шли разбирательства.

Ранее стало известно, что у артистки в Москве осталась единственная квартира в Лефортове скромных размеров — 50 кв. м. Также, по данным СМИ, у нее есть загородный участок с двумя домами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.