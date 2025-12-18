В Ростове-на-Дону в результате атаки ВСУ повреждено судно
В результате атаки Вооруженных сил Украины в порту Ростова-на-Дону повреждено судно, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы», — отметил он.
Кроме того, в результате воздушной атаки Вооруженных силы Украины поврежден строящийся многоэтажный дом. В соседнем Батайске загорелись два частных дома.
На место происшествия выехали дежурно-спасательные службы.
