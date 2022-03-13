РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В микрорайоне Климовск Подольска в воскресенье пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам «Климовский спринт 2022», на них зарегистрировались уже более 240 участников из Подольска и других городов Подмосковья и Москвы, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор соревнований.

Лыжные гонки «Климовский спринт» станут завершающим мероприятием сезона 2021–2022 года в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Участники смогут показать свое мастерство в гонке классическим стилем. Планируется провести несколько забегов для мужчин и женщин, а также основные и финальные спринты.

Церемонию открытия соревнований планируют начать в 10:30. В 11:00 квалификация девушки и женщины на дистанциях 700 и 1400 м. В 11:30 квалификация юноши и мужчины на тех же дистанциях. В 13:00 стартуют финальные забеги. Также будут состязаться мальчики и девочки 2010-2016 гг рождения на дистанции 700 м, а также мужчины и женщины 2009 года и старше на дистанции 2 на 700 м. В 15:00 состоится церемония награждения.

Победителей и призеров в возрастной группе 2016 года и моложе определят по результатам квалификации, в остальных группах - по результатам финальных забегов.

Победителей и призеров во всех возрастных группах наградят грамотами, кубками, призами и медалями. Самые юные и самые возрастные участники получат грамоты и призы.

Соревнования пройдут возле ФСК «Заречье»в микрорайоне Климовск на Спортивном проезде, 4.