РИАМО - 10 мар. В Москве следователи приступили к допросу женщины, бросившей на улице своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Фигурантка сообщила, что родила ребенка в Санкт-Петербурге, после чего вернулась в Москву и приняла решение оставить малыша.

Она также пояснила, что с отцом новорожденного не проживает с января 2022 года, поскольку тот систематически злоупотребляет спиртным. Отца ребенка допросят в ближайшее время.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка. Малыш был найден в сумке на улице Перерва.

Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей, его состояние стабильное.