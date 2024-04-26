Эксперт Факира назвал успешную модель инвестирования в загородную недвижимость

В сегменте загородной недвижимости весьма распространена инвестмодель с покупкой участка, возведением там недорогого дома с коммуникациями и дальнейшей его продажей, сообщил РИАМО генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира.

«В сегменте загородной недвижимости по-прежнему успешно работает модель, когда инвестор приобретает земельный участок, на котором строит недорогой дом, подключает его к коммуникациям и продает. Доходность такой стратегии достигает 20-30% от объема вложенных средств», — сказал Факира.

Кроме того, работоспособной на загородном рынке остается арендная модель инвестирования, когда приобретается земельный участок, на котором строится дом под сдачу в аренду.

«Прибыль от данного инструмента может весьма сильно отличаться в зависимости от выбранной стратегии, локации, класса построенного дома, близости к Москве и ряда других параметров. Например, расположенный близко к МКАД дом можно сдавать круглогодично для постоянного проживания, а удаленный от столицы на 50-100 км объект подойдет для сезонной либо посуточной аренды», — отметил эксперт.

По его мнению, сейчас и тот, и другой вариант вполне востребованный и работоспособный. Также на рынке загородной недвижимости Подмосковья несколько лет назад появилась и начала набирать популярность относительно новая для российского рынка модель инвестирования.

«Работает она следующим образом: девелоперская компания приобретает большой земельный участок для создания коттеджного поселка. После строительства домов их распродают инвесторам, которые приобретают один или несколько объектов не для проживания, а чтобы сдавать в аренду через созданную девелопером управляющую компанию», — рассказал Факира.

Он уточнил, что данный вариант вложения средств довольно востребован, так как позволяет непрофессиональным игрокам получать полностью пассивный доход. Прибыль от таких инвестиций составляет до 20% годовых, а окупаемость занимает порядка 5-6 лет.

«Какое-то время данный тип инвестиций процветал, что было обусловлено расширением действия программ льготной ипотеки на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Человек, имея доступ, например, к семейной ипотеке, мог взять 12 млн кредита по льготной ставке и вложить их в подобный проект», — рассказал специалист.

Но после того, как условия программ изменили, а льготной ипотекой стало можно пользоваться не более одного раза, популярность подобных проектов упала.