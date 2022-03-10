РИАМО - 10 мар. Американскую сеть кофеен Starbucks, которая объявила о своем уходе из России, можно заменить российским аналогом под названием «Zаварка», сообщил РИАМО предприниматель и депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

«Торговые центры всегда были и будут открыты для новых арендаторов. Если иностранные компании изъявили желание покинуть нас, то значит так и быть. Мы никого сами не выгоняем. Российские бренды сейчас на достойном уровне, и с радостью могут заменить иностранные компании. Яркий пример – замена Starbucks на «Zаварка», – сказал Маликов.

Он заявил, что арендодателям могут предложить перезаключить договоры аренды вместо Starbucks на «Zаварка».

«Если вы (Starbucks - ред.) решили уходить, я обязательно напишу вам официальное письмо. Готов вступить в переговоры по поводу открытия наших кофеен в тех местах, где располагалась ваша сеть. Предприниматели готовы перезаключить договоры аренды торговых площадей на тех же условиях, что были у Starbucks, с сохранением рабочих мест и заработной платы сотрудникам. Не удивлюсь также, если на местах сети ресторанов быстрого питания McDonald’s появятся наши отечественные бистро», – отметил депутат.

Ряд иностранных компаний сворачивает свою деятельность в России в качестве санкций в ответ на проведение РФ военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. К примеру, российский рынок решили покинуть KFC, Pizza Hut, Coca-Cola, Pepsi и другие бренды.