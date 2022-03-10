РИАМО - 10 мар. Следователи предъявили обвинение 34-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве знакомого на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Убийство было совершено в ночь на 9 марта в нежилом помещении на Староникольской улице. Конфликт между мужчинами произошел во время распития алкоголя. В ходе ссоры обвиняемый избил своего знакомого 1971 года рождения, а затем ударил его ножом в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Задержанный свою вину признал полностью. Он рассказал, что конфликт произошел из-за ревности.

На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы.