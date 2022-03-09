РИАМО - 9 мар. В 2022 году на территории Подмосковья начнется капитальный ремонт 24 детских садов. 18 обновленных учреждений откроются уже к 1 сентября текущего года, оставшиеся 6 – в 2023 году, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«В этом году у нас предусмотрен ремонт 24 садов. Здесь статус следующий: все закупки у нас объявлены, по 11 объектам контракт уже заключен, еще по 13 идет определение поставщика и процесс заключения контракта», - сказала Каклюгина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Вице-губернатор отметила, что в программу капремонта на 2022 год вошли такие учреждения, как детский сад №4 в округе Пушкинский, детский сад №8 в Подольске, детский сад №26 в Рузском округе и детский сад №12 в Люберцах.

«До конца года они будут соответствовать всем современным стандартам», - подчеркнула Каклюгина.