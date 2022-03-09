РИАМО - 9 мар. Строительство станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки завершат в 2023 году. В среду ход строительства проверил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«Северный участок Люблинско-Дмитровской линии метро сделает город ближе для 500 тыс. москвичей и жителей Московской области. Его строительство идет полным ходом. Завершена проходка тоннелей. Идут работы по сооружению всех 3 новых станций, которые мы планируем завершить в 2023 году», – сказал Собянин.

Он добавил, что совместно с РЖД начали подготовку к реконструкции Лианозово МЦД-1. Платформу перенесут поближе к будущей станции метро, благодаря чему получится быстрая и удобная пересадка.

Решение мэра о продлении «салатовой» линии метро в Лианозово и Северный поддержали москвичи в ходе голосования на портале «Активный гражданин». В нем приняли участие 199 332 человека, из которых 156 374 выразили свое мнение, а остальные затруднились ответить либо полагали, что решение должны принимать специалисты. Из числа давших определенный ответ за строительство выступили 84%.

К строительству участка от «Селигерской» до станции «Физтех» приступили в 2019 году. Данный участок длиной 5,8 км пройдет вдоль Дмитровского шоссе и будет включать в себя 3 станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

Изначально часть линии за МКАД планировалась наземной, однако затем проект скорректировали: перегон между «Лианозово» и «Физтех» будет подземным. Это позволит сократить объем работ по переустройству и выносу инженерных коммуникаций, минимизировать перекрытия дорог на время строительства, снизить шум и вибрационное воздействие на близстоящие жилые дома и исключить влияние погодных условий на эксплуатацию линии, что обеспечит бесперебойность движения и снизит эксплуатационные затраты.

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до «Физтеха» улучшит транспортную доступность районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также подмосковного Долгопрудного и сократит время поездок по городу. Пассажиры смогут выбирать наиболее оптимальные маршруты – на метро, МЦД или наземном общественном транспорте.

Новые станции разгрузят конечные «серой» и «оранжевой» линий и поспособствуют снижению интенсивности движения автотранспорта по Дмитровскому шоссе и местной улично-дорожной сети.

«Лианозово» – станция мелкого заложения с 2 вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе и Дубнинской улице, благодаря ее строительству 26 тыс. жителей получат станцию метро рядом с домом, а время поездки в центр города сократится до 30 минут.

Дизайн станции выполнят в сдержанных тонах – основными цветами станут темно-серый и бежевый. Колонны, потолок и путевые стены облицуют металлическими панелями, пол – полированными плитами светло-серого гранита и габбро-диабаза. Наземные павильоны оформят салатовыми панелями – по цвету Люблинско-Дмитровской линии.

На объекте завершают земляные работы и укладку монолитного железобетона. Ведется гидроизоляция будущего станционного комплекса. Подрядчик – АО «Мосметрострой».

В рамках проекта будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел для удобной пересадки между «салатовой» линией метро, МЦД-1 и наземным транспортом.

Для этого ж/д станцию Лианозово перенесут на 350 м в сторону Подмосковья, там возведут 2 новые пассажирские платформы и 2 подземных вестибюля. Северный интегрируют со станцией метро. Южный совместят с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд. Пересадка между станциями метро и МЦД займет всего 2-3 минуты.