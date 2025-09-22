Единороссы Каширы отправили в зону СВО новую партию гуманитарной помощи

В субботу в зону спецоперации отправилась новая партия гуманитарной помощи, собранной местным отделением «Единой России» при участии жителей городского округа. В нее вошли маскировочные сети, эвакуационные тележки, медицинские принадлежности, окопные свечи, спальники, продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Помощь была централизованно собрана в местном отделении партии для погрузки в машину. Груз в зону СВО отвезет руководитель регионального общественного фонда «Содействие развития городского округа Кашира», член «Единой России» Кристина Рожкова.

«В эту поездку мы с однопартийцами приобрели 600 килограммов макаронных изделий и тушенку для наших бойцов», — сообщил исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Кручинин.

В дело помощи бойцам на фронте также вовлечены образовательные учреждения округа, предприятия, предприниматели, активисты. В частности, отряд «Зов сердца» из Каширы-8 подготовил для отправки маскировочные сети, более тысячи жгутов, бинты, гемостатические губки.

Также в груз вошли более тысячи окопных свечей, спальники и одежда. Кроме того, команда сварщиков из поселка Новоселки передала военнослужащим три эвакуационные тележки.

«Благодарю всех, кто откликается на те запросы, которые поступают к нам от наших защитников», — отметила Кристина Рожкова.

С начала специальной военной операции отделение «Единой России» в Московской области отправило в новые регионы и на фронт свыше 15 тыс. тонн гуманитарных грузов. Только за летний период 2025 года было собрано и направлено порядка 45 тонн грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.