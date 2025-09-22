В парках Коломны и Озер откроются осенние фотовыставки

Парки городского округа Коломна приглашают детей и взрослых весело и с пользой провести время на свежем воздухе. На этой неделе в парках пройдут интересные активности, в том числе, посетителей ждут новинки — осенние фотовыставки и бесплатная тренировка по тай-бо. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Любителей спорта и ценителей здорового образа жизни ждут 23 сентября в коломенском парке Мира на тренировку по общей физической подготовке, а 27 сентября — на забег и первую тренировку по тай-бо. В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне 24 сентября пройдут веселые старты. В озерском парке «Сосновый бор» 25 сентября все желающие могут присоединиться к занятию аэробикой.

Программу выходного дня в парках откроет новинка — здесь откроются фотовыставки «Осень в парках Подмосковья». Затем гостей пригласят на подвижные игры и интеллект-игру. После дети и взрослые смогут принять участие в акции «Безопасное детство». Завершит мероприятия развлекательная программа.

Выбирайте парк по душе и приходите!

Расписание активностей:

Сквер имени В. А. Зайцева (Коломна) — 23 сентября с 15:00 до 16:20; 24 сентября с 15:00 до 16:00.

Парк Мира (Коломна) — 23 сентября с 16:00 до 16:30; 27 сентября с 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:20.

Парк «Сосновый бор» (Озеры) — 25 сентября с 14:00 до 15:00; 27 сентября с 11:00 до 12:20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.