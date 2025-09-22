Более 20 рабочих мест появится в Балашихе благодаря развитию парка «Милованов»

Новый производственно-логистический комплекс компании Lonax, который возводится на территории индустриального парка «Милованов», начнет работу в 2026 году в Балашихе. На предприятии будет создано более 20 рабочих мест для жителей округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительство объекта площадью 5,79 тыс. кв. м стартовало в 2025 году. Здесь разместятся современный склад и производственный цех.

«Начиная с момента своего образования, мы постоянно наращиваем производственные мощности, расширяем линейку выпускаемой продукции. Для нас решение о размещении производства в индустриальном парке «Милованов» стратегически важный шаг. Это обеспечит возможность дальнейшего роста и развития компании, а также окажет положительное влияние на развитие всего городского округа», — отметил генеральный директор компании Lonax Денис Медведев.

В ближайшие два года компания планирует увеличить объемы бизнеса на 14%, расширить производство и рынки сбыта, а также создать новые рабочие места, что положительно скажется на экономике округа. Сегодня Lonax занимает лидирующие позиции на рынке продукции для сна и комфорта, сотрудничает с европейскими поставщиками и реализует продукцию по всей территории России.

Индустриальный парк «Милованов» в Балашихе — масштабный проект площадью 117 гектаров. На его территории планируется создать около 2 500 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.