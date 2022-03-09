РИАМО - 9 мар. В Подмосковье 1 сентября планируют открыть 10 новых школ. Еще несколько образовательных учреждений построят до конца года, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего в текущем году в регионе планируется открыть 54 социальных объекта: 28 объектов образования, 16 объектов здравоохранения, 5 объектов спорта, 3 объекта культуры и 2 административных здания.

«К 1 сентября мы должны открыть 10 новых школ в 10 городских округах на 4,5 тыс. мест. Все объекты находятся в высокой степени готовности. Мы уверены, что они будут открыты в срок», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что, в частности, завершается строительство учебного корпуса начальной школы Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Школу на 825 мест откроют в Опалихе (Красногорск). Завершается строительство школы на 400 мест в Луховицах и школы на 400 мест в поселке Тучково.

«Еще 9 школ мы должны ввести в строй до конца года, на 5,5 тыс. мест в 6 городских округах», - заключил Локтев.

По его словам, до конца года планируют открыть 2 школы в Красногорске, 2 - в Щелкове, по одной - в Коломне и в Богородском округе.