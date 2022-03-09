РИАМО - 9 мар. Столичные спортсмены получат от правительства Москвы призовые выплаты за завоеванные медали на зимней Олимпиаде-2022, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Размер премиальных выплат составит: 4 млн рублей – за золото; 2,5 млн рублей – за серебро; 1,7 млн рублей – за бронзу. Кроме того, тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров ОИ-2022, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм.

XXIV зимние ОИ-2022 прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 г. В них участвовали 2,8 тыс. спортсменов из 91 страны. Россия заняла 9 место с 32 медалями.

Наибольший вклад в успешное выступление национальной команды внесли московские спортсмены – на их счету 13 медалей, что составляет 41% от общего числа россий­ских медалей: 3 золота (50%), 6 серебряных медалей (50%) и 4 бронзовые награды (29%).