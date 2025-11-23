В Кремле подтвердили, что Путин и Эрдоган проведут 24 ноября телефонный разговор

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут 24 ноября телефонный разговор, сообщает ТАСС .

«Да. Мы можем подтвердить», — отметил он.

В августе президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер поделился с визави мнением о переговорах с главой США Дональдом Трампом на Аляске. Путин и Эрдоган также обсудили развитие ситуации вокруг Украины.

