Глава Клина по поручению Губернатора передала помощь участнику СВО

На состоявшей 18 ноября 2025 года встрече Губернатора А. Ю. Воробьева с участниками Специальной военной операции, проходящими реабилитацию в санатории «Солнечногорский», с просьбой о помощи своей роте обратился клинский военнослужащий с позывным КЛИН, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Глава городского округа Клин Инна Федотова навестила Руслана в санатории, чтобы поддержать нашего Героя и узнать, какая помощь требуется.

Договорились, что уже в первых числах декабря роте Руслана на Харьковское направление вместе с очередным Клинским гуманитарным конвоем будет направлена современная «крылатая» техника для выполнения специальных задач.

Также глава округа Инна Федотова также проведет встречу с мамой Руслана, чтобы проконсультировать по мерам поддержки и оказать необходимую помощь семье.

Военнослужащий Руслан с позывным Клин выразил благодарность главному врачу Людмиле Вячеславовне Волошиной, докторам и всему персоналу учреждения за их профессионализм и внимательное отношение к пациентам санатория.

Руслан — настоящий Герой и мужественный человек, который с честью выполняет свой воинский и гражданский долг в рамках Специальной военной операции. На Харьковском направлении получил тяжелое осколочное ранение. Сейчас проходит постоперационную реабилитацию в подмосковном санатории.

«Для меня большая честь познакомиться с Русланом. Мы будем на связи, продолжать помогать, поддерживать и сопровождать наших Воинов на каждом этапе их пути», — сказала глава городского округа Клин Инна Федотова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.



«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.