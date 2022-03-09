РИАМО - 9 мар. Московская область вошла в десятку регионов России с самыми социально ориентированными бюджетами по итогам 2021 года, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию агентства, суммарные расходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ в минувшем году выросли по сравнению с 2020 годом на 8,3%.

К примеру, увеличились расходы по социальным статьям. Так, расходы на образование выросли на 9,7%, на культуру и кинематограф – на 9,5%, на здравоохранение – на 1,3%, на социальную политику – на 3,8%, на физкультуру и спорт – на 9,8%.

Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте расположилась Сахалинская область, на четвертом – Ямало-Ненецкий автономный округ, на пятом – Тюменская область. Следом идут Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Севастополь, Московская область и Республика Ингушетия.