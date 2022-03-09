РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. Новый пункт сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса открыли в Гидрометеорологическом техникуме Балашихи 6 марта, в городском округе работают еще 4 пункта приема помощи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По словам директора Гидрометеорологического техникума Ирины Никитиной, очень важно, чтобы жители округа могли оказать помощь другим в шаговой доступности от дома.

«Далеко не каждый может себе позволить поехать в центр Балашихи или Железнодорожного, чтобы ее передать. Так как в будни многие горожане работают и не могут прийти, то в праздничный период наш пункт был открыт с 9:00 до 17:00, а после — только в будни, также с 9:00 до 17:00», — сказала Никитина.

Она добавила, что люди приносят чаще всего продукты длительного хранения — тушенку, консервы, крупы, муку, сахар. Поступает много товаров для детей: подгузники, одноразовые пеленки, влажные салфетки и детское питание — смеси, каши.

«Сейчас именно на детей стоит сделать основной упор. Если взрослый человек может обойтись какое-то время без продуктов питания и воды, то ребенок не выдержит. Также детям необходимы канцелярские принадлежности для учебы», — отметила Никитина.

Помощь принимается от жителей и от организаций. Можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, бытовую технику, постельные и душевые принадлежности, одежду. Все предметы и вещи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Продукты питания — с действительным сроком годности и длительным сроком хранения.

В техникуме уже несколько лет действует волонтерское движение «Зеленая волна». Ранее его участники осуществляли подключение цифрового телевидения жителям Балашихи, развозили гуманитарную помощь в пандемию, а также помогали заполнять документы в учреждениях здравоохранения. Волонтеры одними из первых поддержали сбор гуманитарной помощи в своем коллективе и передали ее в Общественную палату Балашихи.

В Балашихе работают еще 4 пункта приема гуманитарной помощи: в исполкоме «Единой России» на Парковой улице, 7, в Ледовом дворце «Арена Балашиха», на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный и в городской Общественной палате. Они открыты с 8:00 до 22:00 в будние дни, с 10:00 до 21:00 в выходные.

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