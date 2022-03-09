РИАМО - 9 мар. Высокий спрос и ценовая чувствительность нанимателей не позволят арендным ставкам на жилье в столице кратно вырасти, сообщила заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

По ее словам, дальнейшего роста цен на недвижимость ожидать не стоит. Однако и резкого снижения стоимости квадратных метров также не будет.

«Вместе с тем резкого снижения цен в нынешних условиях ожидать тоже не стоит, оно возможно только в результате массового оттока арендаторов из столицы, а к этому нет предпосылок», – заявила Полякова в интервью «Прайму».

В среднем стоимость аренды в старой Москве составляет 47 480 рублей в месяц. С начала 2022 года ставка снизилась примерно на 1%, а, по сравнению с показателем февраля 2021 года, выросла на 14%.

«Во второй половине 2021 года на фоне роста спроса на рынке аренды цены выросли — ликвидное и недорогое предложение вымылось, самые низкобюджетные квартиры подорожали очень существенно», – добавила риелтор.

Как отметила Полякова, рынок находится в стабильном состоянии. Весной количество предложений об аренде вырастет, в том числе за счет квартир, купленных на волне покупательского спроса в 2021 году.

В то же время к небольшому увеличению спроса на аренду жилья может привести невозможность получения ипотечных кредитов на приобретение квартир из-за резко выросшей ключевой ставки ЦБ РФ.

«С другой стороны, в этой связи есть вероятность расширения арендной экспозиции — квартиры, которые пока не продаются, можно сдавать внаем и получать доход», – заключила эксперт.