РИАМО - 7 мар. В Московской области зафиксировано 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, всего в регионе выявили 947 911 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в Подмосковье составляет 53,9%. Полностью вакцинировались в области более 5,06 млн человек.

Медики рекомендуют проходить ревакцинацию от коронавируса через 6 месяцев после предыдущей прививки. Это позволит поддерживать необходимый уровень антител.

Прививку от Covid-19 в Московской области можно сделать бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации в общественных местах.

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