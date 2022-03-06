РИАМО - 6 мар. Начиная с 7-8 марта температура воздуха в Московском регионе будет понижаться и соответствовать началу февраля, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В понедельник погода облачная, местами небольшой снежок. В ночь минимальная температура - минус 3 - минус 5 в Москве, до минус 8 - по области. Дневная температура около 0, в Москве - до плюс 2 градусов», - сказала Позднякова.

По ее словам, 8 марта ожидается усиление ветра, будет облачно, пройдет небольшой снег. Минимальная температура в Москве составит минус 6 - минус 8 градусов, по области - до минус 11. Днем ожидается около минус 5 градусов. Средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы.

В последующие дни до 11 марта погода в регионе будет морозной, с переменной облачностью и без существенных осадков. Ночная температура 9 марта в Москве составит минус 11 - минус 13 градусов, днем - минус 6 - минус 8. 10 марта ночью ожидается минус 13 - минус 15 градусов, днем - до минус 9. А 11 марта температура в дневные часы может повыситься до 0 градусов.

«Период холодной погоды, не мартовской, а начала февраля, будет довольно коротким и закончится», - отметила Позднякова.

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