В Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.

Также сообщается о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА.

