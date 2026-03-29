В Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.
Также сообщается о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ранее в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА.
