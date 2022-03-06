РИАМО - 6 мар. На будущей неделе по ночам в Подмосковье и столице прогнозируют морозы до минус 20 градусов, днем будет до минус 9, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

В Международный женский день температура днем будет от минус 6 до минус 4 градусов, ожидается гололедица. Также может пройти небольшой снег, а порывы ветра будут достигать 15 м/с.

С 9 марта в регионе будет солнечно и морозно. По ночам температура может опускаться до минус 18 – минус 20 градусов. Давление повысится до 760-761 мм рт. ст., осадков не прогнозируется. Днем будет до минус 9 градусов.

Потеплеет в регионе к выходным. 12 марта прогнозируется дневная температура в районе минус 3 – плюс 2 градусов.

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