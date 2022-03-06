РИАМО - 6 мар. Из-за проведения строительных работ на нескольких улицах Пресненского и Можайского районов столицы изменится схема движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Движение перекроют на участке Шелепихинского шоссе от Шмитовского проезда до дома 1 на Шелепихинском шоссе. Ограничения введут с 18 марта 2022 года по 18 ноября 2024 гоода.

Также с 6 марта по 29 июля нельзя будет проехать по участку улицы Маршала Неделина в районе пересечения с Северо-Западной хордой.

Ограничения появятся и в боковом проезде улицы Кубинки от дома 19 до дома 15 на улице Маршала Неделина. При этом сохранится движение по одной полосе в каждом направлении дороги, организуют временные уширения.

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