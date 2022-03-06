РИАМО - 6 мар. За два прошедших месяца этого года в столице ввели в эксплуатацию 9 домов по программе реновации общей площадью более 190 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За январь-февраль текущего года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 136 проверок на строительных площадках, где возводят дома по программе реновации», — сказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, на сегодняшний день под надзором комитета находится 167 объектов. Всего в этом году планируют ввести в эксплуатацию около 80 домов по реновации с жилой площадью 1,4 млн кв. м. Это свыше 20 тыс. новых квартир.

По всему городу в состоянии проектирования и строительства находятся более 380 объектов. В прошлом году в Москве ввели 84 новых дома по реновации.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение жильцов 5175 старых и ветхих многоквартирных домов в специально возведенные новостройки.