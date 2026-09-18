Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались на мусор у магазина «Светофор»

Жительница Комсомольска-на-Амуре пожаловалась мэру Дмитрию Заплутаеву на мусор и деревянные лаги у дома № 33 на проспекте Победы, сообщает КомсаNews .

Жительница Комсомольска-на-Амуре пожаловалась мэру Дмитрию Заплутаеву на магазин «Светофор» на проспекте Победы. По ее словам, сотрудники оставляют мусорные мешки и деревянные лаги у стены дома № 33, а неогороженные контейнеры позволяют мусору разлетаться под окнами.

Женщина трижды обращалась в администрацию и прикладывала фотографии. После визита инспектора магазин получал предписание и убирал территорию, но мусор, по словам собеседницы, появлялся вновь уже на следующий день. Жильцы хотели благоустроить участок и высадить кустарники, однако считают это невозможным из-за соседства с магазином.

Жительницу также тревожит пожарная опасность: лаги у магазина горят второй год подряд, а дым попадает в квартиры. В прошлом году на место вызывали пожарных, в этом сотрудники магазина потушили огонь сами.

«Думала, тайга горит, а это под боком оказалось», — заключила жительница.

Редакция направила запрос в администрацию города.

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