Жилой фонд Реутова готов к зиме на 80%

Подготовка многоквартирных домов Реутова к осенне-зимнему периоду практически завершена. У управляющих организаций осталось менее двух недель на получение паспортов готовности для всех МКД, передает пресс-служба администрации городского округа.

80% жилого фонда городского округа к холодам готовы. Но мониторинг состояния и оперативное реагирование на возникающие внештатные ситуации — это работа, которая ведется на постоянной основе.

В рамках подготовки специалисты УК устраняют выявленные неисправности в конструкциях зданий, ремонтируют стены, кровли и перекрытия.

Также коммунальщики приводят в исправное состояние системы отопления, вентиляции и водоотведения.

Контроль за выполнением работ осуществляет специальная комиссия, в состав которой входят представители ресурсоснабжающих организаций, администрации муниципалитета, управляющих компаний и надзорных органов.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. В этом году в регионе было большое количество обращений жителей Подмосковья об аварийных отключениях. Чтобы не столкнуться с проблемой ненадежного теплоснабжение в следующем сезоне, в Московской области реализуется масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

«Работы, которые ежедневно сопровождаем, контролируем, реализуется, и эта программа, уверен, уже в эту зиму, покажет себя с положительной стороны. Мы заменим 1 000 км сетей», — рассказал Воробьев.