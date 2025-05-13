Жалобу на действия управления ЖКХ Химок при торгах признали необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «Территория Комфорта-Ивакино» на действия управления ЖКХ администрации округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. Жалоба на действия управления ЖКХ администрации горокуга при проведении торгов признана необоснованной. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводам жалобы, управление не представило ответ на запрос разъяснений протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а также неправомерно отклонило заявку ООО «Территория Комфорта-Ивакино» на участие в конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка проведении конкурсов и рассмотрения заявок и признала жалобу необоснованной.

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