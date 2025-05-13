Для тех, кто хочет застраховать свою квартиру, например, на время летнего отпуска или дачного сезона, в платежные документы МосОблЕИРЦ включена услуга «Добровольное страхование», передает пресс-служба компании.

Чтобы застраховать жилье, нужно поставить галочку в поле «Итого к оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования» и внести сумму, достаточную для оплаты жилищно-коммунальных услуг и страховки. Если сумма платежа меньше требуемой, жилье не будет застраховано.

Если вы оплачиваете счет по QR-коду, выдерите код с учетом добровольного страхования.

Квартира считается застрахованной с первого числа месяца, следующего за месяцем оплаты (месяцем, за который выставлен счет). То есть если оплачен счёт за май, жилье будет застраховано в июне.

Страховка действует один календарный месяц. Если прекратить оплачивать услугу, страховка перестает действовать.

Уточнить информацию об условиях добровольного страхования можно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование», в клиентских офисах или по телефону 8 499 444 01 00 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.