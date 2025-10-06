Воробьев призвал обратить внимание на проблему задолженности в сфере ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги является проблемой. По его словам, эти потенциальные средства можно направить на модернизацию всей системы ЖКХ.

Воробьев отметил, что важным слагаемым в этом вопросе является кассовая устойчивость — задолженность за жилищно-коммунальные услуги. По словам главы региона, долги в Подмосковье составляют внушительную сумму — около 36 млрд рублей.

«Знаю, что Александр Анатольевич (Чупраков — вице-губернатор Московской области — руководитель администрации губернатора региона — ред.) и вся команда работают над тем, чтобы в рамках закона, который сегодня позволяет обеспечить такую работу, когда задолженность приходит быстрее, а это значит — дополнительный источник опять же, который направляется на модернизацию ЖКХ», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.